Dikkat! Dijital sergi için küratör aranıyor

British Council Türkiye’nin 2017 yılında bu yana farklı temalardaki sergilerle hayata geçirdiği dijital sanat platformu ‘Duvarları Olmayan Müze’, beşinci sergisi için eş-küratörünü arıyor. Sanatı dijital ortama taşıyarak yeni bir deneyim yaşatmayı hedefleyen British Council, ‘Duvarları Olmayan Müze’nin 2021’de açılacak ‘'Kadın ve Dayanışma’ temalı dijital serginin eş-küratörlerini belirlemek için Türkiye’de açık çağrı başlattı. 17 Ocak tarihine kadar devam edecek açık çağrıya, görsel sanatlar alanında en az üç yıl tecrübeye sahip Türkiye’de yaşayan ve/veya çalışan sanat profesyonelleri başvurabilir.

850 bin ziyaretçi

‘Geçen Gece Bir Rüya Gördüm’, ‘Tanışıyor muyuz?’, ‘Cadılarla Dans Etmek’ ve ‘Varmak Üzere’ sergileriyle, geçtiğimiz senelerde 'En İyi Web Sitesi’, 2020 Webbys Onur Ödülü de dahil olmak üzere birçok Altın Örümcek ve Felis Ödülü’nün sahibi olan ‘Duvarları Olmayan Müze’ dijital sanat platformu, bugüne kadar dünya çapında 850 binden fazla ziyaretçiye ulaştı.

Ödüllü platformun bu seneki sergisi için bu yıl Türkiye ve Birleşik Krallık’tan eş-küratörlerin belirlenmesi ve seçilen küratörlerin, ‘Kadın ve Dayanışma’ teması üzerinde birlikte çalışarak sergiyi oluşturmaları isteniyor. British Council Koleksiyonu’ndan seçilecek parçaların dijital sergide yer alması planlanıyor.

Başvurular arasından seçilecek eş-küratör, sergi konseptlerini, dijital alanda sanat bilgilerini ve uluslararası bağlantılarını geliştirmek için deneyimli görsel sanatlar profesyonelleriyle iş birliği yapma fırsatı bulacak. Açık çağrıya dair ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/arts/museum-without-walls/open-call-for-curators adresi ziyaret edilebilir.