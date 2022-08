Dikkat! “İklim Acil Durumu” kırmızı alarm veriyor

Takip Et

Türkiye’nin Leed Gold V4 sertifikasına sahip tek yeşil müzesi olan Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM), gelenekselleşen açıkhava etkinliği Müzede Sahne, bu yıl odağına iklim krizi ve ekolojik yıkımı alıyor. Bu kapsamda SSM’in Sabancı Vakfı’nın katkıları ile düzenlediği Müzede Sahne, altıncı yılında “Dünya 419 PPM Bir Sahne” başlığıyla 10-14 Ağustos tarihlerinde seyircisiyle buluşuyor.

Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve her yıl bir tema etrafında gösteri sanatları alanındaki eserleri buluşturan Müzede Sahne’nin bu yılki başlığı geçtiğimiz yıl açıklanan ve atmosferde ölçülen en yüksek karbondioksit oranı olan 419 ppm’e dikkat çekmek amacıyla belirlendi. İnsanlık için kırmızı alarm olarak nitelendirilen; ancak ülkemizde gösteri sanatlarında halihazırda eksik olan iklim acil durumuna dikkat çekecek Müzede Sahne için üç farklı yazara iklim kriziyle ilgili oyun sipariş edildi ve üç farklı sahneyle prodüksiyon anlaşması yapıldı. İlk gösterimleri Müzede Sahne’de yapıldıktan sonra oyunlar sezon boyunca farklı tiyatro sahnelerinde izleyicileriyle buluşacak.

Dr. Nazan Ölçer

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer etkinlik ile ilgili şunları söylüyor:

“SSM olarak her yaptığımız işi toplum adına bir değer üretimi olarak görüyoruz. Bu amaçla her yıl toplumsal bir soruna parmak basan Müzede Sahne’yi bu yıl geç kalınmış olsa da insanlık için hemen şimdi harekete geçmemiz gereken iklim sorununa ayırıyoruz. Geçtiğimiz aylarda aldığımız Türkiye’nin tek yeşil müzesi sertifikası sorumluluğumuzu daha da artırıyor.

(…) İklim acil durumunun sahnelerde daha çok konuşulmasına ön ayak olacağımız, yıl boyunca da bu hassasiyetin farklı farklı sahnelerden devam edeceğine desteğimiz olacağı için çok mutluyuz. Çevre ve ekolojik sorunların bir müzeden topluma yayılmasını fazlasıyla önemsiyoruz. Ağustos ayında sahne sanatları ve öğrenme programları etkinlerimiz, eylül ayında yeni sergimizle konuya dikkat çekmeye devam edeceğiz. (…)”

Nevgül Bilsel Safkan

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise şöyle konuştu:

“Sabancı Vakfı olarak, yarım asra yakın bir süredir toplumsal gelişmeye katkı sağlamak için çalışıyoruz. Toplumsal gelişmeyi sağlamanın ana araçlarından biri olarak gördüğümüz kültür-sanat alanında da farklı projeler hayata geçiriyoruz. Her zaman sanatı herkes için erişilebilir kılmak ve daha fazla insanı sanatla buluşturmak hedefiyle hareket ediyoruz. Sosyal değişim hedefimiz doğrultusunda, içinde olduğumuz her projeye de uzun soluklu yaklaşıyor, desteklerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Bu kapsamda, her yıl önemli bir toplumsal meseleye sahne sanatlarıyla dikkat çeken Müzede Sahne etkinliğine altı yıldır destek veriyoruz. Müzede Sahne, bu yıl insanlığı tehdit eden konuların başında gelen iklim acil durumunu gündemine taşıdı. (…)”

Program

Müzede Sahne, 10 Ağustos Çarşamba günü sanat yönetmeni Emre Koyuncuoğlu’nun açılış konuşması ve ardından Açık Radyo’nun kurucusu, siyaset bilimci ve yazar Ömer Madra ve genç neslin iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu’nun “Dünya 419 PPM Bir Sahne” üzerine hazırladıkları konuşmalarla başlayacak. Ardından prodüksiyonu desteklenen ve ilk kez Müzede Sahne’de dünya prömiyeri yapacak oyunlardan Şebnem İşigüzel’in yazdığı, Zinnure Türe’nin yönettiği “Taş” oyunu sahnelenecek. Nadir Sönmez’in yazdığı ve Ayşe Lebriz Berkem’in yönettiği “Libido” ile Volkan Çıkıntoğlu’nun yazdığı, Gülhan Kadim’in yönettiği “Tek Kullanımlık Hikâye” isimli oyunlar da ilk kez Müzede Sahne’de seyirci karşısına çıkacak. Ayrıca bu yıl ilk defa Müzede Sahne’de bir araya gelen dansçı Nazlı Durak ve ressam Nalan Yırtmaç’ın temaya özel geliştirdikleri projeleri, tiyatro araştırmacısı Eylem Ejder’in ve sanatçı Nejbir Erkol’un Müzede Sahne için uyarladıkları performansları, Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın “Taşıdıklarımız” ve Tatavla Tiyatro’nun “İnsanlık Çağı” oyunları da Müzede Sahne’nin bu yılki programında yer alacak. Oyunlardan önce ücretsiz gerçekleştirelecek panellerde çevre politikalarında uzman sanatçı, akademisyen, araştırmacı ve aktivist Hande Paker, Atıf Akın, İlksen Mavituna, Eraslan Sağlam, Ezgi Hamzaçebi, Selver Sezen Kutup, Deniz Gündoğan İbrişim ve Işın Eliçin izleyicilerle buluşacak. Etkinlikte ayrıca pop-up olarak adlandırılan; 50'lerin sonunda ortaya çıkıp, performans sanatını müjdeleyen happeninglerin ruhunu taşıyan; doğaçlamaya açık, “çevre” temalı süpriz okumalar da gerçekleştirilecek.