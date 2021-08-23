Dinlebi, artık Almanya’da

Türkiye’nin yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2000’e yakın Türkçe sesli kitap arşivini dünyaya açıyor İlk aşamada sadece Türkçe kitaplarla atılan bu adımın, yakın zamanda Almanca ve İngilizce sesli kitaplarla da zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Dinlebi, bu bağlamda Almanya'da Türklere yönelik cep telefonu hizmetleri sektöründeki Ay Yıldız ile de bir anlaşmaya imza attı. Kullanıcılar, Dinlebi’deki 2000’e yakın Türkçe sesli kitabı ilk 30 gün boyunca ücretsiz dinleyebilecek. 30 günün sonunda kullanıcılar dinlemeye devam etmek isterlerse özel bir avantajdan faydalanabilecek.