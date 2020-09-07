Divan Brasserie Beyoğlu kapılarını yeniden açıyor

07 Eylül 2020

Divan Grubu çatısı altında hizmet veren Divan Brasserie Beyoğlu artırılmış önlemlerle birlikte genelgeler ile uyumlu olarak güvenli bir deneyim sunmak üzere tüm çalışmalarını tamamladı. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili kuruluşların belirlemiş olduğu tedbirler ve yeni standartlarla misafirlerini ağırlayacak olan Divan Brasserie Beyoğlu, misafirlerini bekliyor.

Menüsündeki lezzetleri canlı caz performansının eşliğinde misafirleriyle buluşturacak olan Divan Brasserie Beyoğlu, bu dönemde sosyal mesafeye uygun olarak tasarlanan oturma düzeni ve sunumuyla, konforlu ve güvenli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Divan Brasserie Beyoğlu, temassız ve tek kullanımlık menü alternatiflerinden, mutfakta alınan hijyen tedbirlerinin görüntülenebildiği QR kodlara kadar alınan önlemlerle misafirlerini ağırlayacak.