Divan Grubu kapılarını açıyor

15 Haziran 2020

Divan Grubu, yeni normal dönemde oteller, restoranlar ve pastanelerinde artırılmış önlemlerle birlikte genelgeler ile uyumlu olarak güvenli bir deneyim sunmak üzere çalışmalarını tamamladı. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili kuruluşların belirlemiş olduğu tedbirler ve yeni standartlarla misafirlerini ağırlayacak olan Divan Grubu, 15 Haziran’dan itibaren Divan İstanbul Elmadağ, Divan İstanbul City ve Divan Bodrum otellerinde misafirlerini ağırlamaya başlıyor.

Misafirleriyle güvenli ve sağlıklı ortamlarda buluşmak için özveriyle çalıştıklarını belirten Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk şunları söylüyor:

“Yeni normal döneminde misafirlerimize otel, restoran ve pastanelerimizde her zamanki kalitemizden ödün vermeden, artırılmış önlemler ve genelgeler ile uyumlu olarak güvenli bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi döneminde uzak kaldığımız misafirlerimizle yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Mart ayından itibaren özverili çalışmalarıyla pandemi sürecinin kahramanları fedakâr sağlık çalışanlarımızı İstanbul’daki 3 otelimizde büyük bir memnuniyetle ağırladık. Aldığımız önlemler; hem çalışma arkadaşlarımızın, hem de misafirlerimizin kurallara tam uyumu ile 16 bin 500 üzeri gecelemeyi yüzakımız “sıfır bulaş” ile tamamladık.

Şimdi, Divan kalitesini tüm tedbirleri alarak yeniden misafirlerimizle buluşturma vakti. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili kuruluşların belirlemiş olduğu tedbirler ve yeni standartlarla hizmet vermeye başlayacağız. ‘Divan Demek Güven Demek’ mottomuzla güvenli ve sağlıklı bir deneyim sunacağız. Çalışanlarımızın da güvenliğini koruyarak, misafirlerimizi tüm birimlerimizde ilk andan son ana kadar sağlıklı ve hijyenik bir şekilde ağırlamaya yönelik tüm tedbirleri aldık.”

Divan Otelleri’nde resepsiyondan odaya, restorandan ortak kullanıma açık bölümler olmak üzere tüm alanlarda güvenlik ve hijyen kuralları, yönetmeliklere uygun olarak yeniden tasarlandı. Otel girişinde ateş ölçümüyle başlayan önlemler, kişiye özel resepsiyon uygulamaları, odaya temassız giriş imkânının da olduğu pek çok alternatifi konaklama boyunca devam edecek. Misafirler, otellerde her alanda yer alan QR kodlardan yapılan hijyen ve temizlik ile ilgili güncel videolara ulaşarak bilgi alabilecek.

Divan Restoranları da bu dönemde sosyal mesafeye uygun olarak tasarlanan oturma düzeni ve sunumuyla, Divan Pastaneleri ise aldığı tedbirlerle hizmet vermeyi sürdürecek. Pastanelerde izolasyon döneminde olduğu gibi yeni dönemde de mağazalarından gel al olarak ve online kanalda ise divanpastaneleri.com.tr üzerinden de hizmet verilecek.