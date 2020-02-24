Doğa ve fotoğraf tutkunları ile hayvanseverler için

24 Şubat 2020

Dünyanın dört bir yanında 40 milyonun üzerinde ziyaretçi ile buluşan National Geographic sergilerinden Photo Ark, ilk kez Türkiye’de. Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalık artırmayı hedefleyen Photo Ark, National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasıyla dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğrafları hayvanseverler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyor.

70’i aşkın fotoğraf

Fotoğrafçı Joel Sartore’nin birçok farklı türden hayvanı, vahşi yaşam koruma alanlarında ve stüdyo kalitesinde çektiği fotoğrafları, biyoçeşitliliğin bir arşivi niteliği taşıyor. Sergide kuşlar, balıklar, memeliler, sürüngenler, amfibi ve omurgasız hayvanlar dahil birçok farklı sınıftan 9 binden fazla türün fotoğraflandığı Photo Ark arşivinden 70’i aşkın fotoğraf yer alıyor.

15 Nisan’a kadar gezilebiliyor

National Geographic’in en popüler ve en çok ziyaret edilen sergisi olma unvanını taşıyan Photo Ark sergisi, Samsung The Frame katkılarıyla Sıraevler No:55 Akaretler, Beşiktaş adresinde Nisan ayının ortasına kadar ücretsiz olarak gezilebiliyor.