Doğanın iki harikası: Cennet ve Cehennem obrukları

Mersin’de Kanlı Divane’yi dolaştıktan sonra, hemen yakındaki Cennet ve Cehennem obruklarına doğru yola çıktık. Bir yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyonla tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük Cennet Obruğu’na artık 452 basamaklı taş merdivenden inip çıkılmıyor, çünkü bir asansör yapılmış. Derinliği 70 metreyi bulan obruğun güney ucundaki mağaranın ağzında küçük bir kilise bulunuyor. Kiliseden sonraki mağaranın bitim noktasında mitolojik bir yeraltı deresinin sesi duymak mümkün.

Cennet Obruğu’nun 100 metre kadar uzağındaki Cehennem Obruğu da onun gibi oluşmuş. Derinliği 128 metre. Yapısı gereği, içine inilemiyor. Ancak, ortasına doğru tabanı cam bir seyir terası yapılmış. Biraz korkarak da olsa ziyaretçiler, boşluğun üzerinde yürüdüklerini hayal ederek obruğu tam üzerinden seyrediyorlar…

Mitolojiye göre Zeus, alevler kusan yüz başlı ejderha Typhon’u buradaki bir kavgada yendikten sonra, onu Etna Yanardağı’nın altına sonsuza dek kapatmadan önce bir süre Cehennem çukurunda hapsetmiş.