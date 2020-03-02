02 Mart 2020

Sadece İstanbul’da 3 bin 500, Türkiye’de ise 10 bine yakın tür yaşıyor. Üç bitki coğrafyasının üçünün de bir arada bulunduğu dünyadaki tek ülkede yaşıyoruz. Doğal değerler açısından Avrupa’nın en zengin ülkesiyiz. Ancak, türlerimiz giderek azalıyor. Son derece kıymetli, nadir kuşların yaşama alanları yok oluyor.

Geçtiğimiz günlerde buna dikkat çeken bir çalışma basıldı. Başta eğitim ve kültür alanları olmak üzere pek çok projeye imza atan, 2019 yılında 20’inci yılını kutlayan Tekfen Vakfı, “Anadolu’nun Kuşları” isimli bir kitap hazırladı.

432 sayfa

Zengin Anadolu flora ve faunasını kayıt altına almak amacıyla daha önce Anadolu topraklarında yetişen yüzlerce çiçeği tek bir külliyatta toplayan Vakıf; şimdi de aynı amaçla 432 sayfalık yeni bir kitap daha yayımladı.

Doğa fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Fatih Orbay’ın yıllar içinde çektiği binlerce kare arasından seçilen fotoğraflarla hazırlanan kitapta Anadolu’nun semalarında yaşayan ya da göçen 310 kuş türüne ait 373 farklı fotoğraf yer alıyor.

“Doğaya ithaf edilen bir miras” olarak tanımlanan kitap, Anadolu kuşlarının ve yaşam alanlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

“Anadolu’nun Kuşları” kitabı, Türkçe ve İngilizce olarak sunuluyor. Kitap, yurt dışı için online olarak satılıyor.