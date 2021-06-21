Dokuma Atlası Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

Anadolu’nun binlerce yıllık dokuma hafızasını gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan ve Türkiye’nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren ‘Türkiye Dokuma Atlası’ projesi hayat buluyor. Proje kapsamında hazırlanan ‘Dokuma Atlası Sergisi’ Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda 22 Haziran’da açılacak. Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Türkiye’nin geleneksel dokumalarına yeniden hayat verme ve onları uluslararası alanda tanıtma amacını taşıyor.

Olgunlaşma Enstitüleri’nin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan ‘Türkiye Dokuma Atlası Projesi’, Millî Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) destekleri, Marmara Üniversitesi’nin katkılarıyla yürütülen projeye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı da katkı veriyor. Proje, asırlık dokumaları sandıklardan çıkarıp, tasarım dünyasına taşımayı ve ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında ayrıca geleneksel dokumaların aslına uygun üretilerek yerel kalkınmanın da desteklenmesi planlanıyor.

Projenin ilk etkinliği olarak gerçekleştirilen sergide bölgesel rotalar izlenerek, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 151 çeşit dokuma türü sergilenecek. Ayrıca koleksiyoner Yusuf İyilik koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçalar yer alacak. Prof. Dr. Hülya Tezcan, Prof. Dr. Aydın Uğurlu ve Prof. Dr. Mehmet Akalın’ın danışmanlığı, Ayşe Dizman’ın koordinatörlüğü ve Güneş Güner’in küratörlüğü ile gerçekleştirilen sergide, genç tasarımcıların, geleneksel kumaşlardan ilhamla oluşturduğu tasarımlar zaman tünelinde gezilebilecek. Sergi üç ay boyunca haftanın altı günü ziyaret edilebilecek.

Türkiye’nin kumaş haritası

Proje kapsamında, akademik araştırmalar sonucunda ‘Osmanlı Saray Kumaşları’ ve ‘Anadolu Yöresel Kumaşları’ başlıklarında Türkiye’nin kumaş haritasını oluşturan 397 yöresel kumaş tespit edilerek özellikleri veri tabanına işlendi. Marmara Üniversitesi, yöresel dokumaları bilimsel yöntemlerle analiz ederek, doğal boya ile renklendirme çalışmalarının yanı sıra dokumaları iyileştirecek AR-GE faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda, Antep Kutnu, Ankara Sofu, Şal Şapik, Rize Bezi/Feretiko, Ehram, Beledi ve Denizli Buldan gibi dokumalar dünyaya tanıtılacak. Kutnu’nun renk ve deseni, Ankara Sofu’nun ipeksi yumuşaklığı, Üsküdar Çatması’nın desen ve renkleri, Denizli Buldan Bezi’nin doğal boyalı dokumasının çağdaş tasarımlara dönüştürülmesi hedefleniyor. Ayrıca ‘Dokuma Kültürü Rotaları’ ve ‘Yaşayan Müzeler’ oluşturularak kültür turizminin de canlandırılmasına katkı sağlayacak.

Paneller gerçekleştirilecek

Üç ay boyunca Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda açık olacak Türkiye Dokuma Atlası Sergisi kapsamında “Geleneksel ve Yöresel Dokumaların Farklı Açılardan Değerlendirilmesi”, “Bir Kültürü Yaşatmak; Dokuma Zanaatı ve Coğrafi İşaretler”, “Türk Dokumasında El Ele Vermek” başlıklarında paneller düzenlenecek.