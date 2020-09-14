Dolmabahçe KüçükÇiftlik Park’ta açık hava sineması
Dolmabahçe KüçükÇiftlik Park, 15-28 Eylül tarihleri arasında “KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması” başlıklı etkinlikte sinemaseverleri bekliyor.
KüçükÇiftlik Park bahçe sahnesinde 15-28 Eylül tarihleri arasında “KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması” kapsamında seçilmiş filmler, sinemaseverlerle buluşacak. Bahçe Sineması, URU organizasyonu ve Türk Tuborg A.Ş. katkılarıyla gerçekleştirilecek.
Bahçe Sineması’nda film gösterimlerinin yanı sıra Dj performansından mini konserlere, oyuncu ve yönetmen söyleşilerine kadar farklı içeriklere de yer verilecek. Kapıda bilet satışının olmayacağı etkinlikte, bilet satışı etkinlik başlama saatine kadar online olarak devam edecek.
Sırada arabalı sinema var
KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar, serin sonbahar akşamlarında “Arabalı Sinema” ile devam edecek. Otomobilleriyle KüçükÇiftlik Park’a gelen sinemaseverler filmleri kendi arabalarının konforunda seyretme fırsatını yakalayacak. Sınırlı sayıda aracın kabul edileceği “KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Arabalı Sinema” programı yakında açıklanacak.
Seans takvimi
15 Eylül, Salı - Rocketman
16 Eylül, Çarşamba - The Gentlemen
19 Eylül, Cumartesi - Kelebekler
20 Eylül, Pazar - Capharnaüm
22 Eylül, Salı - David Lynch: The Art Life
23 Eylül, Çarşamba – İşe Yarar Bir Şey
27 Eylül, Pazar - After We Collided
28 Eylül, Pazartesi – Marie Curie Radioactive