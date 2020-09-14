Dolmabahçe KüçükÇiftlik Park’ta açık hava sineması

14 Eylül 2020

KüçükÇiftlik Park bahçe sahnesinde 15-28 Eylül tarihleri arasında “KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması” kapsamında seçilmiş filmler, sinemaseverlerle buluşacak. Bahçe Sineması, URU organizasyonu ve Türk Tuborg A.Ş. katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Bahçe Sineması’nda film gösterimlerinin yanı sıra Dj performansından mini konserlere, oyuncu ve yönetmen söyleşilerine kadar farklı içeriklere de yer verilecek. Kapıda bilet satışının olmayacağı etkinlikte, bilet satışı etkinlik başlama saatine kadar online olarak devam edecek.

Sırada arabalı sinema var

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar, serin sonbahar akşamlarında “Arabalı Sinema” ile devam edecek. Otomobilleriyle KüçükÇiftlik Park’a gelen sinemaseverler filmleri kendi arabalarının konforunda seyretme fırsatını yakalayacak. Sınırlı sayıda aracın kabul edileceği “KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Arabalı Sinema” programı yakında açıklanacak.

Seans takvimi

15 Eylül, Salı - Rocketman

16 Eylül, Çarşamba - The Gentlemen

19 Eylül, Cumartesi - Kelebekler

20 Eylül, Pazar - Capharnaüm

22 Eylül, Salı - David Lynch: The Art Life

23 Eylül, Çarşamba – İşe Yarar Bir Şey

27 Eylül, Pazar - After We Collided

28 Eylül, Pazartesi – Marie Curie Radioactive