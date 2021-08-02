“Don Kişot’um Ben”, 16 ay aradan sonra İstanbul’da

Baba Sahne’nin prodüksiyonu “Don Kişot’um Ben” oyunu, “Don Kişot”u, alışılmışın dışında bir yorumla sahneye taşıyor. Ozan Güven’in çılgın asilzade Don Kişot’a, Günay Karacaoğlu’nun ise ondan daha çılgın silahtarı Sancho Panza’ya hayat verdiği oyunda ayrıca; Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş rol alıyor. Cervantes’in ölümsüz eseri “Don Kişot”; Mihail Bulgakov’un, dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen metniyle ve Emrah Eren’in yönetmenliğinde bir defa daha yollara düşüyor.

Don Kişot Altın Çağ’ın, Sancho Panza Don Kişot’un izinde… “Aşka Feda” diyen iki saf vicdan sürüklüyor peşinden gelenleri… Şarkılar, maskeler, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleri…

Irmak Bahçeci’nin dilimize çevirdiği “Don Kişot’um Ben”in müzikleri Can Şengün’ün, sahne tasarımı Barış Dinçel’in, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç’ın imzasını taşıyor. İki perdelik “Don Kişot’um Ben”, 6 Ağustos 2021 Cuma akşamı Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.