“Dün Bugün İstanbul Sergisi”ni gezemeyenler için “Sanal Tur” olanağı

Sakıp Sabancı Müzesi, 3 Eylül – 28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Dün Bugün İstanbul” Sergisini, sanal tur ile tekrar erişime açtı. Sergi döneminde fiziksel olarak ziyaret edemeyen sanatseverlerin genç sanatçıların çağdaş yorumları ile İstanbul’u keşfedebileceği sanal tur, müzenin internet sitesinden incelenebilir. “Dün Bugün İstanbul” sergisi, Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen’in çağrısıyla buluşan, yolu Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programından geçmiş 23 sanatçının İstanbul’un dünü ve bugününü ortaya koydukları eserlerinden oluşuyor.



Ahu Akgün, Aslı Narin, Begüm Yamanlar, Beril Ece Güler, Burak Dikilitaş, Canan Erbil, Cemre Yeşil Gönenli, Deniz Ezgi Sürek, Didem Erbaş, Ege Kanar, Eren Sulamacı, Eser Epözdemir, Korhan Karaoysal, Mekânda Adalet Derneği, Murat Germen, Neslihan Koyuncu Bali, Nora Bryne, Onur Özen, Örsan Karakuş, Serkan Taycan, Sıla Ünlü İntepe, Sinan Tuncay, Zeynep Kaynar’ın İstanbul’dan aldıkları ilhamla bu sergi için özel ürettiği birbirinden bağımsız eserlerinden oluşuyor. Sergi çevre, hayvan popülasyonu, kentsel dönüşüm, toplumsal yaşam, tarihi mekânlar, su kaynakları, ulaşım gibi temalar ışığında, kent dinamiklerine dair yorumlar içeriyor.