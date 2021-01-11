Dünya Bitter Çikolata Günü kutlandı

10 Ocak, tüm dünyada Bitter Çikolata Günü olarak kutlanıyor. Kahve Dünyası bu özel günde bitter çikolatanın doğuş hikâyesini, bilinmeyenlerini, sağlığa faydalarını çikolata severlerle paylaştıX

Para yerine kakao

Binlerce yıl önce doğan çikolatanın hikâyesinin baş kahramanları Mayalar ve Aztekler… Bu iki önemli medeniyet, kakao çekirdeklerini kavurup öğütüp su ile karıştırmış, mısır ve baharat ekledikleri bu karışıma da “Tanrıların Yiyeceği” ismini vermişler. Aztek ve Mayalar, kakaoyu sadece içmekle kalmamış, ticarette de para yerine kakao kullanmışlar. Avrupa ise bu lezzetin tadını 16. yüzyılda fark etmiş. Kristof Kolomb’un keşif gezisinde gördüğü bu lezzet İspanyollar üretilmiş önce Avrupa’ya, oradan da dünyaya yayılmış. İlk çikolata ise 1876 yılında İngiltere’de üretildi. Aynı dönemde İsviçreli Daniel Peter ise sütteki fazla suyu çıkarıp çikolatayla karıştırarak dünyayı sütlü çikolatayla tanıştırmış.

Bunları biliyor musunuz?

• Aztek mitolojisine göre kakao ağacı, cennette yetişen “İyilik ve kötülük ağacı”nın yeryüzündeki temsilcisiydi.

• Çikolata kelimesi ise Aztek dilindeki “xocolatl” kelimesinden geliyor. “Xocol” kakao çekirdeklerinin gürültülü bir şekilde havanda dövülmesinden dolayı “gürültü”, “atl” ise “su” veya “içecek” anlamında.

• İçinde yüksek oranda kakao bulunan, süt ve süt türevlerini içermeyen çikolatalar bitter çikolata olarak kabul ediliyor.

• Yüzde 70–85 kakao oranına sahip 100 gramlık bitter çikolata ortalama 11 gram lif, günlük demir ihtiyacının yüzde 67’sini, magnezyum’un yüzde 58’ini, bakır’ın yüzde 89’unu, manganezin yüzde 98'in ve ayrıca bol miktarda potasyum, fosfor, çinko ve selenyum içerir.

• Güçlü antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktiren flavonoidlerin sebze ve meyvelerin yanında en çok bulunduğu lezzetlerin başında bitter çikolata geliyor.

• Bitter çikolata, beyin fonksiyonlarını desteklerken kalbi koruyor. Enerjiyi yükselttiği gibi stresi de azaltıyor.

• Sağlığa faydalı doymamış yağ asidi içeren bitter çikolata, kötü huylu kolesterolü düşürürken iyi huylu kolesterolü ise yükseltiyor.

• Bitter çikolatanın içerisinde bulunan teobromin, özellikle soğuk kış günlerinde pek çok kişinin muzdarip olduğu öksürüğe ve boğazdaki kaşıntıya iyi geliyor.