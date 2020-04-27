Dünya Dans Günü, 29 Nisan’da internet üzerinden kutlanıyor

27 Nisan 2020

UNESCO'nun önde gelen performans sanatları partnerlerinden Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından 1982 yılında tanıtılan ve o zamandan bu yana 29 Nisan'da kutlanan Dünya Dans Günü, bu sene Çarşamba gününe geliyor.

Dünya Dans Günü'nün 29 Nisan'da kutlanmasının nedeni ise modern balenin atası olarak kabul gören ünlü balet Jean-Georges Noverre'in doğumgünü olması. Bu bağlamda Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'ne bağlı olmayan etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Dans toplulukları, dans stüdyoları Dünya Dans Günü özelinde performanslar sergiliyor, özel sınıflar açıyor ve daha pek çok özel etkinlik organize ediyorlar. Hepsinin ortak amacı ise belli, dans tutkusunu tüm dünyayla paylaşmak.

Korona virüsü salgını nedeniyle etkinlikler bu sene online veya sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek. Akbank Sanat da tüm dansçıların ve dans severlerin 29 Nisan Dünya Dans Günü’nü kutlamak için Akbank Sanat Dans Atölyesi’nde yer almış yabancı ve Türk dansçıların (Christiana Axelsen, Su Güzey, Nikki Holck, Paul Morland, Jenna Otter, Deniz Erkan Sancak, Tugrul Savaşçı, Lonnie Stanton, Elena Valls ve Korhan Başaran) katılımıyla Company RAu’nun artistik direktörü Korhan Başaran’ın konseptini oluşturduğu bir kutlama videosu hazırladı.

Videoyu, www.akbanksanat.com ve Akbank Sanat’ın sosyal medya hesaplarından izlemek mümkün…