Dünya Ekmek Günü’nde Metro Türkiye ve La Lorraine’den yeni ekmekler

16 Ekim Dünya'da ve ülkemizde hem Dünya Gıda Günü hem de Dünya Ekmek Günü olarak kutlanıyor. İlk medeniyetlerin tarihi kadar eski olan ekmek, insanoğlunun bilinen ve en temel besin kaynaklarından birisi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre Türk halkı günlük enerjisinin ortalama yüzde 44'ünü ekmekten alıyor. Metro Türkiye ve La Lorraine, Dünya Ekmek Günü’nde üretimlerine yeni ekmek çeşitleri kattı.

Yeni Metro Chef ekşi mayalı ekmek çeşitleri serisi, Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun şefleri tarafından hazırlandı. Doğal ekşi maya ile 24 saatlik hem sıcak hem de soğuk fermantasyon yöntemi birlikte kullanılarak üretilen ekşi mayalı Kastamonu, çavdar, tam buğday ve siyez ekmekleri satışa sunuldu.

La Lorraine Türkiye de antik tahıl ve GDO’suz yerli buğday ile üretilen siyez ve karabuğday ekmeği, ekşi mayalı üç çekirdekli ekmek ve ekşi mayalı baget ekmek ile ekmek çeşitlerini zenginleştirdi.