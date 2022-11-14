Dünyaca ünlü şefler ve gastronomi profesyonelleri Gastromasa’da buluşacak

Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini sürdüren ve dünya gastronomisinin en önemli kongrelerinden olan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, bu yıl yeni konseptleriyle “Sürdürülebilirlik & Biyoçeşitlilik” teması çerçevesinde yapılacak. VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’nda Gastromasa; Gastromasa Pastry, Gastromasa Bar, Gastromasa Hospitality konseptleri ile sektöre yön veren dünyaca ünlü gastronomi profesyonelleri aynı çatı altında toplanacak. 15. yılını geride bırakan Sözen Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek konferans, bu sene sektörün nabzını tutacak konular, ilgi çekici workshoplar ve sürdürülebilir markaların katılımıyla misafirlerini ağırlayacak.

Dünyaca ünlü şefler geliyor

Ana sahnede Joan Roca, Elena Arzak, Rasmus Munk, Alex Atala, Dan Barber, Albert Adria, Andoni Luis Aduriz, Antonio Bachour, Virgilio Martinez Ana Ros, Andrea Berton, Andrea Tortora, Benoit Charvet, Christian Le Squer, David Gil, Diego Guerrero, Dinara Kasko, Eric Vildgaard, Franco Pepe, Gianluca Fusto, Hélène Pietrini, Ignacio Echapresto Garcia, James Lowe, Janice Wong, Jeremy Chan, Jorge Vallejo, Leonor Espinosa, Manoella Buffara, Mitsuharu Tsumura, Nadia Sammut, Nicolai Ellitsgaard, Norbert Niederkofler, Paco Torreblanca, Philippe Bernachon, Riccardo Camanini, Santiago Lastra, Selassie Atadika, Simon Rogan, Thomas Bühner, Torres Brothers, Corrado Assenza gibi yıldız şefler ve pasta şefleri, gastronomi tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Gastromasa Bar

Gastromasa Bar; Søren Ørbek Ledet, Carlos Echapresto, Dom Carella, Giorgio Bargiani & Laura Grassulini, Hardeep Rehal, Lucio D’Orsi, Juli Rodrigues, Laura Hernández Espinosa, Maria Jose Huertas gibi sommelierlere ve miksolojistlere kapılarını açacak.

Gastromasa Hospitality

Bu bölümde ise Türkiye’nin turizm ve ağırlama sektörünün önemli yatırımcılarını, butik çiftçilerini, ünlü şefleri ve gastronomi profesyonelleri bir araya gelecek. Misafirler aynı zamanda projeleri ile sürdürülebilirliği destekleyen yüzlerce firmayı tanıma şansına ve stantları ile katılım gösteren firmaların yeni ürünlerini deneyimleme şansına sahip olacak