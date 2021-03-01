Çırağan Palace Kempinski dünyadaki seyahat sektörünün önemli yayınlarından Travel + Leisure dergisinin okurlarına sorarak oluşturduğu “Dünyanın En İyi 500 Oteli” listesinde yer aldı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke; “2021 yılında Çırağan Palace Kempinski İstanbul olarak 30. yılımızı kutlarken, dünyadaki seyahat eğilimlerine yön veren böylesine önemli bir listede yer almak bize büyük bir mutluluk verdi. Özellikle okur değerlendirmeleri sonucu oluşturulan bu listede yer almak bizim için çok kıymetli. Tüm değerli okurlara ve konuklarımıza değerli destekleri ve bağlılıkları için tüm ekip arkadaşlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum’’ dedi.