Dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olan Gault&Millau Türkiye'de

Gazeteci ve yemek eleştirmenleri Henri Gault ve Christian Millau tarafından ilk sayısı 1969 yılında Paris’te yayımlanan dünyanın prestijli rehberlerinden Gault & Millau, Sözen Organizasyon iş birliği ile Türkiye'de!

Türkiye’yi de gastronomi çalışma ağına ekleyerek toplam 14 ülkeye ulaşan Gault & Millau, gastronomi alanında dünyada en çok bilinen ve takdir edilen iki rehberden biri. Gastronomi meraklılarının, gurmelerin ve gezginlerin dikkatle takip ettiği rehberin Türkiye'deki saha çalışmaları 2023 yılı içinde başlayacak ve rehber 2024 yılında yayımlanacak.

Gastronomi kültürünü daha da üst seviyeye taşımak amacıyla hareket eden rehberin en önemli prensibi; yapılan çalışmalar mutlaka takdir ediliyor, şefler ya da restoranlar hakkında rencide edici ya da negatif yorumlar yayımlanmıyor. Her şefin ve restoranın özgünlüğüne inanan Gault & Millau, restoran ve şefleri puanlaması için bağımsız şarap ve gastronomi uzmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

50 yıldır yayınlanıyor

50 yıldır lezzetin ve yeteneklerin peşinde koşan Gault & Millau, sekiz bölgesel rehber, bir şarap rehberi ve bir şampanya rehberine sahip. Gault&Millau tarafından restoran ve şeflere hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı değerlendirmeler yapılıyor ve yemeğin kalitesine bir ile 20 arasında puan veriliyor. Yüksek puanlı restoranlar, puanlarının derecesine göre Gault & Millau'nun imzası olan şapkalardan bir ile dört arasında şapka kazanıyor. Rehberde yer almak için ödeme kabul edilmiyor.

Gault & Millau, halihazırda 13 ülkede yayımlanıyor. Gault & Millau Rehberi, her yıl dünyadan 16 bin restoranı inceliyor ve 15 bin şarap tadımı gerçekleştiriyor. gaultmillau.com websitesi üzerinden ayda 320 binlik ziyaretçi sayısıyla geniş bir kesime hitap eden rehber, gastronominin yeni nesil temsilcilerini de kapsıyor. Gault & Millau'nun sadece Fransa'daki veri bankasında 400 binin üzerinde mail adresi kayıtlı.

2013 yılında online gastronomi rehberi formuna giren Gault & Millau, etik değerleri konusundaki hassasiyeti ile güçlü bir marka olarak, Türkiye pazarında Sözen Organizasyon iş birliği ile yerini aldı. Bu iki markanın girişimi Türkiye'nin gastronomi dünyasına hareket kazandırıp uluslararası gastronomi platformlarında tanıtımına katkıda bulunacak.

Gökmen Sözen

Sözen Yayıncılık & Organizasyon CEO’su Gökmen Sözen, Gault & Millau Başkanı Patrick Hayoun ile Paris’te yapılan imza törenin ardından iş birlikleri hakkında şunları söyledi:

“10 yıldır yakından takip ettiğimiz Gault & Millau, dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemlerinden biri. Gault & Millau’yu Türkiye pazarına getirebilmek için dört yıl uğraştık. Gault & Millau’nun, Türkiye’deki turizm ve gastronomi pazarına uygun bir restoran rehberi olduğuna inanıyoruz. Türkiye’deki şef restoranlarının artmasını, şef ve yatırımcıların dünya pazarında daha fazla tanınmasını sağlamak ve de kalite standartlarını yükseltmek amacı ile bu rehberi Türkiye’ye kazandırdığımız için gururlu ve mutluyuz. Bu konuda bizi destekleyen şeflerimize, yatırımcılarımıza, sponsorlarımıza, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Gault & Millau’nun Paris’teki merkezinde imza törenimizi gerçekleştirdik. Başta Gault & Millau Genel Müdürü Patrick Hayoun olmak üzeri bu projede çalışan tüm ekibe başlattığımız iş birliğimiz için teşekkür ediyorum. Dünyaya yön veren rehber ve ödüllerin, Türkiye’deki restoranların gelişimi için ülkemizde olması gerektiğine inanıyoruz. 8 Aralık 2022 tarihinde Türkiye’de Gault & Millau’nun basın lansmanını, 2023 yılının sonunda da İstanbul’da Gault & Millau’nun galasını gerçekleştireceğiz. 2024 yılında ise Gault & Millau Türkiye kataloğunu çıkarmayı, turizm ve gastronomi sektörüne kazandırmayı planlamaktayız. Gault & Millau’yu Türkiye’ye getirmemizin en önemli amacı, Türkiye gastronomisini dünyaya tanıtmak; global gastronomi sektörü ve ülkemiz arasında köprü olmaya devam edeceğiz!”