Dünya’nın kekiği Türkiye’de üretiliyor!

Pandemi her ne kadar insanoğlunu eve hapsetmiş olsa da unutulan veya geri planda kalan bazı konuların tekrar gündeme gelmesine de aracılık ettiğini belirten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, özellikle sağlıklı yaşam için doğal ürünlere olan talebin arttığını, kekiğin de bu ürünlerin en başında geldiğine işaret etti.

“Dünya kekik ticaretinin yüzde 80’ini yaparak bu üründe ciddi söz sahibiyiz” tespitinde bulunan Yağcı, “Kekik ihracatımız 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 ‘lük ihracat artışı ile tıbbi ve aromatik ürünler arasında en çok talep gören ürün oldu. Türkiye kekik ihracatından 60 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Pandeminin etkisiyle dünya genelinde kekiğe olan talep daha da arttı. Kekik ürününde önümüzdeki yıllarda yeni üretim alanlarının devreye girmesiyle birlikte 150 milyon dolarlık ihracat hedefinin yakalanmasının çok da zor olmadığı değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Yüzde 95’i Ege’den

Türkiye kekik ihracatının yaklaşık yüzde 95’inin Ege Bölgesi’nden yapıldığı bilgisini veren Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'de 20 bin tonu aşan kekik üretiminin tamamına yakını ihraç edilmektedir. Bu da kekik ürününün önünün açık olduğuna işaret etmektedir. Kekik ihracatı 2020 yılını pandemi etkisiyle yüzde 13 artışla kapatırken, 2021 yılının ilk 5 ayında 4’lük gelişim gösterdi. Arz sorununu çözerek uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir üretim odaklı projeler hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Üretici Kuruluşları, İl Tarım Müdürlükleri, Üniversiteler ve firmaları ortak paydada buluşturarak doğal kekik üretiminin arttırılması amaçlıyoruz.”