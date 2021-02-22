Eczacıbaşı Topluluğu’ndan İKSV’ye 35 milyon TL ek destek

Zorlukları, öğrettikleri ve ilkleriyle akıllara kazınacak bir yıl olan 2020, pek çok kültür-sanat kurumu gibi İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) için de değişim ve mücadele dolu bir yıldı. Canlı performanslara ve insanların bir arada olmasına dayalı etkinlikleriyle kültür sanat, pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri oldu ve desteğe en çok ihtiyaç duyduğu zamanlardan birini yaşadı.

Çalışmalarını izleyici, üye, kamu, özel sektör ve diğer STK’ların katkılarıyla yürüten İKSV, salgın koşullarında etkinliklerini sınırlı bir program dâhilinde, sınırlı sayıda izleyicinin katılımıyla gerçekleştirebildi. Pandeminin İKSV’nin gelir-gider dengesindeki olumsuz etkisi nedeniyle vakıf 2020 yılını 10 milyon TL’ye yakın bir zararla tamamladı.

İKSV’nin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, bu gelişmeler doğrultusunda İKSV’nin içinde bulunduğu finansal sıkıntının giderilmesi yolunda önemli bir adım atarak vakfa, önümüzdeki 3 yıla yayılacak ek bir maddi destek verme kararı aldı. Eczacıbaşı Topluluğu, İKSV’ye toplam 35 milyon TL tutarında ek kaynak aktararak İKSV’nin mali yapısını güçlendirecek ve önümüzdeki yıllarda vakfın kültür-sanata katkılarını sürdürebilmesine olanak sağlayacak.

İKSV’de bu yıl

2021, İKSV’nin kültür-sanat üretimine desteğini sürdüreceği, açık hava mekânları yoğun olarak kullanarak izleyicileri sanatçılarla ve eserlerle bir araya getireceği bir yıl olacak.

İstanbul Film Festivali bu yıl 40. yılını kutlayacak. Nisan ayında filmonline.iksv.org platformu üzerinde çevrimiçi olarak başlayacak festival, Mayıs ayında çevrimiçi ve sinema salonlarındaki gösterimlerle devam edecek. 40. İstanbul Film Festivali, 18-29 Haziran arasında açık hava ve salonlardaki gösterimlerle sona erecek.

3-21 Haziran’da 49. İstanbul Müzik Festivali, 30 Haziran-12 Temmuz’da 28. İstanbul Caz Festivali açık hava mekânlarında takipçileriyle buluşacak.

22 Mayıs’ta başlayacak ve koordinasyonunu İKSV’nin yürüttüğü Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda Neyran Turan’ın küratörlüğündeki Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı sergi yer alacak.

11 Eylül–14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 17. İstanbul Bienali’ni Kasım ayında 25. İstanbul Tiyatro Festivali takip edecek. 2020 Mart ayından bu yana izleyicilerinden uzak kalan Salon İKSV de pandemi koşullarının elvermesi durumunda sonbaharda yeniden kapılarını açacak.