Eczacıbaşı’ndan 2 bin üniversite öğrencisine Kültür Sanat Kart

20 Ocak 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 2017 yılında başlatılan Kültür Sanat Kart projesi, Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart adını aldı. Bugüne kadar 4 bin üniversiteliyi İKSV etkinlikleri ile buluşturan Kültür Sanat Kart, artık İstanbul Modern’de de geçerli olacak. 250 TL değerindeki kart için başvurular, 20 Ocak’ta başlıyor.

Başvurular arasından çekilişle belirlenecek 2 bin üniversite öğrencisi, 2020 yılında İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern’e ziyarette geçerli olacak 250 TL değerinde Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart’ın sahibi olacak.

Nasıl başvurulabilir?

Öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri, 20 Ocak saat 14.00’ten itibaren www.kultursanatkart.com adresi üzerinden Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecekler. Başvuru süresi, 2 Şubat tarihinde sona erecek. Sorulacak soru setine doğru yanıt veren ve başvuru formundaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 2 bin öğrenciye hediye edilecek kartlar, 2020 yılının sonuna kadar İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern’e girişlerde geçerli olacak.

9 Şubat’ta açıklanacak olan Eczacıbaşı Kültür Sanat Kartlılar, 2020 yılında kartlarından faydalanırken, bir arkadaşına da bilet alabilecek.