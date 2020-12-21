Eczacıbaşı’ndan üstün yetenekli 15 gence daha müzik bursu

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından, yurtdışında müzik eğitimi için burs verilen olağanüstü yetenekli genç sanatçıların sayısı 145’e ulaştı. 1987 yılından bu yana verilen burslara bu yıl, dokuzu kadın altısı erkek 15 genç sanatçı hak kazanırken, bugüne kadar verilen toplam destek tutarı ise 1 milyon dolara yaklaştı.

Burs başvuruları her yıl Haziran-Temmuz aylarında yapılıyor. Yapılan bütün başvurular, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından belirlenen Müzik Bursları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlar adaylara Eylül ayında duyuruluyor.

Müzik alanında lisans diplomasına sahip, saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm genç sanatçılar, burs başvurusunda bulunabiliyor.

Bursiyerler dünya sahnelerinde

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın müzik burslarıyla yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli gençler, dünya sahnelerinde de adlarından söz ettiriyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken isimler şöyle:

Muhiddin Dürrüoğlu: Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda profesör; Fora Baltacıgil: Münih Filarmoni Orkestrası kontrbas grup şefi; Efe Baltacıgil: Seattle Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi; Elif Ezgi Kutlu: Strazburg Operası mezzosoprano; Gökhan Aybulus: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ana sanat dalı öğretim üyesi; Emirhan Tunca: Manhattan School of Music’te Oda müziği hocası.

Bu yıl burs kazanan sanatçılar

Aslıhan Keçebaşoğlu, Deniz Ayşe Birdal, Deniz Esen, Denizsu Polat, Ece Selin Yüksel, Elman Mecid, Elvin Hoxha Ganiyev, Erdem Delibaş, Ezgi Göktürk, İdil Kutay, İlker Yiğit Gül, Melis Çom, Pelinnur Işıkcı, Sabahattin Emre Türktopu, Tolga Akman.