“Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” PSM Online’da

2019 Şubat ayında piyasaya sürdüğü ilk solo albümü “Bir Küçük Tebessüm”ün ardından Temmuz 2020’de ikinci solo albümü “Can Suyu”nu dinleyicisiyle buluşturan ve 13 yıldır müzik sahnesinde olan müzisyen Eda Baba, PSM Online’da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sanatçı, şarkıların yanı sıra kendi müzikal yolculuk hikâyesini ve Türkiye müzik tarihine uzanan küçük bir yolculuğu da içerisinde barındıran PSM Online’a özel “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” konseri 27 Şubat akşamı, saat 21:00’da. Konserin biletlerine passo.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.