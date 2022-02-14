Edirne’de “Sefarad Sofraları” kuruldu

Edirne’de zamanın yıkıcı etkisine yenilmiş olan Büyük Sinagog kapsamlı bir restorasyon çalışması sonrasında 2015 tarihinde kapılarını yeniden açmıştı. Bugün Yahudi toplumunun bulunmadığı Edirne’deki Büyük Sinagog, müze kimliği ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Edirne’de yüz yıl önce sayıları yirmi binleri bulan Yahudilerin hatıraları, Büyük Sinagog’un hemen arkasındaki Vakıf Binası’nda, Sefarad yemeklerinin tadıldığı bir sofrada canlandırıldı. Sofralar Dile Gelse Edirne Gezisine katılanlar, “Edirne Yahudi Yemekleri” kitabının yazarlarından Aydemir Ay’dan sokak sokak eski Yahudi dükkanlarının, evlerinin ve sahiplerinin hikâyelerini dinleme olanağı buldular. Daha sonra, Şef İvet Acu’nun Sofralar Dile Gelse ekibi ve Hayim Behmoaras’ın da desteği ile hazırladığı yemekler yenildi. Geceye katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’nin çok kültürlü yapısını vurgularken, Yahudi kültürünün kent kültürüne katkılarını dile getirdi. Geceye ayrıca; Trakya ve Balkanlar İnanç Önderi Dede Mustafa Akın, Bulgar Ortodoks Kilisesi rahibi Aleksander Çıkırık, Edirne Cem Evi başkanı Akın Çetin, Bahai Diplomatik İlişkiler Koordinatörü Şemsettin Öztürk de katılarak misafirlerle sohbet ettiler. Sefarad yemeklerinin başrolde olduğu gece, aile kökeni Edirne olan Albert De Aziz ve kızı Tracy De Aziz’in seslendirdiği Ladino müzikleri ile renklendi.