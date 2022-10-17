Ege’nin kadim lezzetleri Tadında Anadolu restoranlarında

10 yıl önce Anadolu’nun kültür mirasının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına destek olmak amacıyla BTA tarafından kurulan Tadında Anadolu; Ege Haftası ile binlerce yıldan, onlarca medeniyetten süzülen kadim Ege Mutfağı’nı restoranlarına taşıyor. Ege Mutfağı’nın tanıtılması ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, İstanbul’da 11-14 Ekim’de yapıldı.

Dilek Yetkiner

Ege ve Mübadele Mutfağı’na yönelik çalışmalarıyla bilinen Şef Dilek Yetkiner, “Ege’de mutfak çeşitliliktir. Bu mutfak, 800’ü aşkın endemik bitki türü ile 50’den fazla ot yemeği ile çeşitlenir ve her zaman denecek yeni bir tat barındırır. Son 50 yılın beslenme alışkanlıkları ile hastalıklar arasındaki ilişkilere baktığımızda da bu kadar sağlıklı bir mutfağı öğrenmek, öğretmek ve yaşatmaya çalışmak çok kıymetli benim için. BTA’nın Anadolu mutfağının kültür mirasını günümüze taşıyan markası Tadında Anadolu ile beraber Ege’nin yüzlerce yıllık tariflerini aslına uygun bir şekilde misafirlerimize sunacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Mutfak kültürümüzü geleceğe taşıyan bu tür organizasyonların çoğalarak devam etmesini dilerim” dedi.

Sadettin Cesur

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur ise “BTA olarak, tüm beklentilere en iyi şekilde cevap verebilmek için bugüne kadar onlarca farklı konsept yarattık. Tüm konseptlerimiz çok değerli ancak Tadında Anadolu’nun bizim için ayrı bir önemi var; çünkü Tadında Anadolu’yu başından itibaren sosyal sorumluluk bilinciyle tasarladık ve hayata geçirdik. Yaşadığımız coğrafyanın kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini, Anadolu’nun kahraman ürünlerini korumak ve gelecek nesillere taşımak için katkı sunmayı hedefledik. Geride bıraktığımız 11 yılda bunu başardığımızı mutlulukla görüyorum. Şef Dilek Yetkiner önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Ege Haftası da bu sorumluluk bilincimizin bir uzantısı. İnsana ve vatanımız olan bu coğrafyanın kültür birikime saygı duyarak kadim mutfağımızı hem yurt içi hem de yurt dışından gelen misafirlerimizle tanımaya ve anlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ege Mutfağı etkinliği 18-19 Ekim’de İzmir Adnan Menderes ve 25-26 Ekim’de Ankara Esenboğa havalimanlarında bulunan Tadında Anadolu restoranlarında Şef Dilek Yetkiner önderliğinde gerçekleştirilecek.