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“El-emin; samimiyet ve güven” temalı hadislerden “Kırk Hadis” levhaları

Yıldız Holding, hattat Hüseyin Kutlu’nun öğrencileri tarafından yazılan “Kırk Hadis” levhalarını ziyarete açtı. Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle oluşturulan sergideki Kırk Hadis hat levhaları, 5 Şubat’a kadar ücretsiz olarak görülebilecek.

“El-emin; samimiyet ve güven” temalı hadislerden “Kırk Hadis” levhaları
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