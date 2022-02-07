Elgiz Müzesi’nde açık alanda ilk kez bir kış sergisi

İstanbul ağır kışının geçtiği Ayazağa Maslak'taki Elgiz Müzesi’nde gelenekselleşmiş yaz teras sergilerinden farklı olarak ilk defa bir kış seçkisi ziyarete açıldı.

Kış Seçkisindeki heykelleri müze girişindeki heykel üçgeninden başlayarak görmek mümkün. Müzenin iç mekânını gezerken, resimlerin arasında Stephan Balkenhol, Liam Gillick ve Erwin Wurm gibi sanatçılar ile karşılaşıyorsunuz. Terasta Kış Seçkisine vardığınızda ise koleksiyona farklı dönemlerde eklenen Caner Şengünalp, Levent Ayata ve Marianne Vitale gibi sanatçılardan heykeller bulunuyor. Açık hava alanına konumlanmış heykeller, günün değişen ışığı ve şehrin manzarasıyla harmanlanarak izleyicilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Balkenhol, Liam Gillick ve Erwin Wurm gibi sanatçılar ile karşılaşıyorsunuz. Terasta Kış Seçkisine vardığınızda ise koleksiyona farklı dönemlerde eklenen Caner Şengünalp, Levent Ayata ve Marianne Vitale gibi sanatçılardan heykeller bulunuyor. Açık hava alanına konumlanmış heykeller, günün değişen ışığı ve şehrin manzarasıyla harmanlanarak izleyicilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

10 senedir sürüyor

Açık hava sergileri hakkında Elgiz Müzesi’nden yapılan açıklamada şöyle deniliyor: “On senedir gelenekselleşmiş olan açık hava heykel sergileri sanatseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Heykellerin, sanatseverlerin bahçelerinde, iş yerlerinde veya otellerinde yer bulmasına fırsat veriyor. Elgiz Müzesi olarak, şehir meydanlarında çağdaş sanat heykelleri ile karşılaştıkça, sanatın duraklamadan geliştiğine şahit oluyoruz ve bu projelere öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Sarıyer Belediyesi işbirliği ile Maslak Meydan Sokak ile Dereboyu Caddesi'nin kesiştiği noktada oluşan meydanda Ümit Turgay Durgun'un heykelini konumlandırdık. Ayrıca teras sergilerinden sonra koleksiyonerleri ile buluşan Barkın Çoşkun'un heykeli Veko Giz Plaza girişinde, İmdat Avcı'nın heykeli Spring Giz Plaza girişinde sergilenmektedir.” Elgiz Müzesi, Salıdan Cumaya 10.00-17.00, Cumartesi 10.00 - 16.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.