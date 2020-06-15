Elite World Hotels’ten yeni hizmet

15 Haziran 2020

26 Haziran itibarıyla, Dünya Sağlık Örgütü’nün konaklama sektörü ile ilgili direktifleri ve TC. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları ve tavsiyeleriyle Elite World Hotels, misafirlerine sağlıklı, güvenli ve konforlu hizmet vermeyi hedefliyor. Elite World CARE adını verdikleri 12 kişilik özel ekiplerinin yeni süreçte aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirme yapacağını belirten Elite World Hotels CEO’su Ünsal Şınık, bu sayede tedbirlerinin uygulanmasında kolaylık sağlanacağını ve ekibin yapacağı raporlamalarla misafir memnuniyetinin devamlılığı için sürekli iyileştirme faaliyetleri yürüteceklerini söylüyor.

Dünyanın ve ülkenin yaşadığı bu zorlu dönemi hep birlikte; en kısa zamanda ve mümkün olan en az hasarla atlatılacağına inandıklarını söyleyen Şınık, şöyle devam ediyor:

“Bizim en büyük ve en önemli önceliğimiz hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin sağlığıdır. Elite World Hotels bünyesinde hijyen ve sağlık kurallarına uygunluğun garantisi Elite World CARE’dir. Bu yüzden Elite World CARE logosu gördüğünüz her noktada gerekli hijyen standartlarının sağlandığına güvenebilirsiniz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da otellerimize yapılacak ziyaretlerde her zamanki Elite World misafirperverliği ve titizliğini sunmaya devam edeceğiz. Hazırlanan uygulama setleri ve alınan tedbirlerle ekip olarak misafirlerimiz ve çalışanlarımız için güven, konfor ve temizlik konularında sürdürülebilirliği sağlayacağız. Bütün otel yöneticileri ve çalışanlarımız da alınan tedbirlere ve yeni uygulamalara çok hızlı bir şekilde adapte olarak titizlik ve disiplinle uygulamaya başladı. Ayrıca bu süreçte üyesi olduğumuz Uluslararası World Hotels Collection ile birlikte hareket ederek ‘Because We Care’ – ‘Sizi önemsiyoruz’ sloganımız ve tüm tedbirlerimizle Elite World Hotels olarak yeni dönem tatil konseptine hazırız.”

İlk aşamada 26 Haziran itibarıyla misafirlerini ağırlamaya hazır olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’un ardından, 1 Temmuz tarihinde Elite World Marmaris ve Taksimdeki Elite World İstanbul açılacak. Zincirin diğer otelleri ise kademeli olarak misafirlerini ağırlayacak.