Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi yeniden…

20 Temmuz 2020

Yüzlerce sualtı canlısının bir arada görülebildiği Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, aldığı tedbirlerle sağlıklı ve hijyenik bir ortamda misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı.

Birbirinden farklı 200'e yakın türde 20 binin üzerinde sualtı canlısını görme şansı sunan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret edenler; tropikal sualtı canlıları başta olmak üzere dev timsahlar ile yavrularının, su samurlarının, dev su farelerinin ve penguenlerin yaşamlarını izleyebiliyor.

Yaz boyunca dileyen konuklarına sualtı tüplü dalış imkânı da sunan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi her gün 12.00 ile 22.00 saatleri arasında ateş ölçümü yaparak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde konuklarını ağırlıyor.