Empresyonizm’in ustaları Hamburg Kunsthalle’de…
Hamburg, Almanya’nın en sevdiği kentlerinden birisi… Bu kez de saatlerce dolaştım kentin sokaklarında, limanında, bahnhof’unda… Ama esas gidiş nedenim, Modern Sanatlar Müzesi’nde (Kunthalle) 7 Kasım’da açılan İzlenimcilik (Empresyonizm) sergisiydi…
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.