“Engelsiz Yaşam Teknolojileri – Eğitim ile Güçlenme”
Sabancı Vakfı’nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Semineri, 12. yılında yeni teknoloji ve inovasyonların engelli bireylerin eğitimine katkısını tartışacak.
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