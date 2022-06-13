ENKA Sanat Açıkhava Tiyatrosu’nda yeşilin tam ortasında yıldızların altında

ENKA Sanat, sanatsal etkinlikleri yeşilin tam ortasında ve yıldızlar altında izlemek isteyen tüm sanatseverleri ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na davet ediyor. Etkinlikler, 20 Haziran’da, ENKA Sanat yapım sponsorluğunda gerçekleşen Yıldız Kenter’in hayatını anlatan belgeselin prömiyer gösterimi ile başlıyor.

27 Haziran Pazartesi ENKA Sanat izleyicisi Metin Akpınar ile Muhabbet’te buluşacak.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 5 Temmuz Salı akşamı Fazıl Say’ın performansına ev sahipliği yapacak. Sanatçı, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan PORTRELER opus 101‘i ilk kez seslendirecek.

1 Temmuz Cuma akşamı Bulutsuzluk Özlemi sahne alacak.

19 Temmuz Salı akşamı Pow Trio, Nükhet Duru ile bir araya gelecek.

22 Temmuz Cuma akşamı ise Fatma Turgut, sevenlerinin karşısına çıkacak.

Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit’i 18 Temmuz Pazartesi akşamı, Cimri ise 25 Temmuz Pazartesi akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na konuk olacak. 27 Temmuz Çarşamba Sermet Erkin, interaktif bir illüzyon gösterisi için çocuklarla buluşurken; Kral Übü, Sarı Sandalye’nin prodüksiyonuyla 28 Temmuz Pazartesi akşamı Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Bu sezon sergilenecek son tiyatro oyunu ise Fransız yazar Floran Zeller’ın Anne’si olacak. Oyun 23 Ağustos Salı günü izlenebilecek.

Açıkhava sinema keyfi

ENKA Sanat sinema seçkisi kapsamında 1 Ağustos’ta Drive My Car, 2 Ağustos’ta West Side Story, 3 Ağustos’ta After Yang, 5 Ağustos’ta Dune, 8 Ağustos’ta Bergen, 9 Ağustos’ta Parallel Mothers, 10 Ağustos’ta Zuhal, 12 Ağustos Belfast’ı beyazperdeye yansıtılacak

Tiyatro ustalarının yaşamöyküleri

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’ndaki belgeseller haftası, 15 Ağustos Pazartesi günü Afife Tiyatro Ödülleri’nin katkılarıyla hazırlanan, Haldun Dormen’in yaşamını anlatan, tutkunun, çalışmanın ve umudun buluştuğu Yaparsın Şekerim! belgeseli ile başlayacak. 16 Ağustos Salı akşamı, her ânı tiyatroyla dolu 91 yıllık ömrünün ardından 2019 yılında aramızdan ayrılan Yıldız Kenter’in hayatını anlatan belgesel Caniko bir kez daha tiyatro severlerle buluşacak. ENKA Sanat’ın Türk tiyatrosu arşivlerine katkı sağlamak üzere yapım sponsorluğunu üstlendiği ilk yapım, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan Genco ise 17 Ağustos Çarşamba akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.

Son etkinlik Sertab Erener ve Emre Kula konseri

ENKA Sanat, 5 Eylül’de Sertab Erener ile Emre Kula’nın sahne alacağı bir akustik konser ile yaz sezonunu kapatacak.