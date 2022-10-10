ENKA Sanat sonbahar programı ENKA Oditoryumu’nda devam ediyor

ENKA Sanat’ın sonbaharın gelişiyle ENKA Oditoryumu’na taşınan etkinlik programı, performans sanatları alanında uluslararası yapımlardan, ilk kez izleyiciyle buluşacak tiyatro oyunlarına, dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının çok özel resitallerinden, Türk tiyatrosunun usta isimlerine odaklanan belgesellere kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

ENKA Sanat, Ekim ayını, yapım sponsorluğunu üstlendiği, Türk tiyatro tarihinin yapı taşlarını oluşturan birbirinden değerli sanatçıların ilham verici belgesellerine ayırdı. 11 Ekim Salı günü Yıldız Kenter’in 94. doğum günü anısına Caniko tiyatro severlerle buluşacak. Sahnede 60 yılını tamamlayan, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan Genco ise 13 Ekim Perşembe akşamı perdeye yansıyacak.

Fazıl Say, Gülsin Onay ve Burçin Büke

Fazıl Say, keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile 10 Kasım Perşembe akşamı aynı sahnede buluşacak.

23 Kasım Çarşamba akşamı Gülsin Onay, çok özel bir resital ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Sanatçı gecede, J. Haydn, F. Mendelssohn-Bartholdy ve yorumları ile Polonya Hükümeti tarafından Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırıldığı F. Chopin’den eserler seslendirecek.

Gecede ayrıca, ENKA Vakfı’nın destekleri ile “Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali”nde masterclass programına katılan ve pek çok ödülün yanı sıra son olarak İstanbul’da gerçekleşen “4. International Piano Competition”da (IPC)” birincilik elde eden genç yetenek Yaman Öner, iki eserin icrası için sahneye davet edilecek.

Burçin Büke, 29 Kasım Salı akşamı ENKA Oditoryumu’na konuk olacak.

“Nuh’un Gemisini Aramak”ın prömiyeri

ENKA Sanat’ın, Ortak Yapım projesi kapsamında yapımını üstlendiği Nuh’un Gemisini Aramak, prömiyerini 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 15 Kasım akşamı ENKA Oditoryumu’nda yapacak.