ENKA Sanat, Yıldız Kenter’i “Ben Anadolu” ile anacak

ENKA Sanat, 2019 yılında aramızdan ayrılan Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen ismi, Kenter Tiyatrosu’nun kurucusu ve Devlet sanatçısı Yıldız Kenter’i, 16 Kasım Salı akşamı Güngör Dilmen’in klasikleşmiş eseri Ben Anadolu ile anıyor.

Anadolu topraklarının özünü oluşturan; toprakla, ağaçla, ürünle, masallarla, tarihle, savaşlarla, sokaklarla bir olan, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınlar, bu kez Ayça Bingöl’ün yorumunda vücut bulacak. Yönetmen: Görkem Yeltan.