ENKA Sanat’ta yeni sezon, çarşamba günü başlıyor

27 Ocak 2020

ENKA Sanat'ın, tiyatro oyunlarından klasik müzik konserlerine, modern dans gösterilerinden dünya müziklerinin en yeni örneklerine, güncel sergilerden müzikallere kadar uzanan yeni etkinlik sezonu, 29 Ocak Çarşamba günü başlıyor.

Yeni sezonun ilk etkinliği, ENKA Sanat ve İstanbul Tiyatro Festivali tarafından düzenlenecek Türkiye Tiyatrosu’nun ve İstanbul Tiyatro Festivali’nin 1980’lerden Günümüze Yolculuğu başlıklı panel. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümü tarafından hazırlanan ve ENKA Sanat’ın katkılarıyla Doğan Kitap tarafından yayımlanan “Dikmen Gürün’e Yazılar” kitabı vesilesiyle düzenlenecek panel, İstanbul Tiyatro Festivalinin mimarlarından Prof. Dr Dikmen Gürün’e bir selam niteliği taşıyor.

Hedda Gabler

ENKA Sanat’ta, Şubat ayının ilk tiyatro oyunu ise, 19. yüzyıl tiyatrosunda ve dünya dramasında klâsikleşen; Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Osman Karakoç, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Nazan Diper ve Merve Satılan'ın performanslarıyla öne çıkan Hedda Gabler olacak. Oyun 4 Şubat’ta sahnelenecek.

Ardından 12 ve 13 Şubat’ta ENKA Sanat'ta uluslararası bir buluşma gerçekleşecek; Leipzig Operası Çocuk Korosu ile Barış İçin Müzik Gençlik Orkestrası ve Korosu aynı sahneyi paylaşacak. ENKA Sanat’ın katkılarıyla düzenlenecek konser, iki ekibi ilk kez 2016 yılında bir araya getiren projenin ikinci ayağını oluşturacak.

18 Şubat’ta ENKA Sanat’a, klasik müziğin başarılı topluluğu Borusan Quartet konuk olacak. Ünlü topluluk, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın konuk solisti olarak İstanbul’a Andreas Ottensamer ile birlikte sahne alacak.

Lâl Hayal

Şubat programının son konuğu, yönetmenliğini Ezel Akay’ın proje tasarımını Songül Öden’in üstlendiği Lâl Hayal oyunu olacak. 25 Şubat’ta sahnelenecek oyun, günümüzün önemli sorunlarından birine işaret ederek, tüm kadınların sesini duyuracak.

Yıldız Kenter anılacak

Mart ayı etkinlikleri, Vahşet Tanrısı oyunu ile başlayacak. Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen ve Tilbe Saran’ı aynı sahnede buluşturan oyun, 3 Mart’ta seyirciyle buluşacak. Aynı gün ENKA Sanat, fotoğraf sanatçısı Laleper Aytek’in Hayat Başka Yerde başlıklı fotoğraf sergisinin açılışına ev sahipliği yapacak. Sanatçının, 2016-2019 yılları arasında farklı şehirler, kıyılar ve adalarda çektiği siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan sergi, 10 Nisan’a kadar Galeri'de görülebilecek.

10 Mart’ta ise Craft Tiyatro, ünlü fizikçi Rosalind Franklin’in hayatının anlatıldığı Fotoğraf 51 oyunu ile sahne alacak.

Program, ENKA Sanat’ın Çiğdem Erken Orkestrası ile gerçekleştirdiği Dünya Tiyatro Günü özel etkinliğiyle devam edecek. Her yıl tiyatro dünyasının ünlü oyuncularını ENKA Sanat’ta buluşturan etkinlik bu yıl 24 Mart’ta, Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen ismi Yıldız Kenter’e bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Yıldız’ın Yıldızları başlıklı konserde, Çiğdem Erken ve Orkestrası’na Demet Evgar, Engin Hepileri, Şebnem Sönmez, Selçuk Yöntem ve tiyatro dünyasından pek çok isim eşlik edecek.

Mart ayının son konuğu, geçtiğimiz sezon Edinburg Fringe Festivali’nde İskoçya prömiyerini yapan Yüz Yılın Evi oyunu olacak. Yeşim Özsoy’un hem yönettiği hem de tek kişilik performans sergilediği oyun, 31 Mart’ta sahnelenecek.

Bahar coşkusu

Bahar, ENKA Sanat’a Başar Sabuncu’nun, Edith Piaf’ın hayatını anlattığı ve 37 yıl sonra yeniden sahnelenen Kaldırım Serçesi müzikali ile gelecek. Tülay Günal’ın başrolünü üstlendiği müzikal, kalabalık bir oyuncu ve orkestra kadrosuyla 7 Nisan’da seyirciyle buluşacak.

Şair Neyzen Tevfik Kolaylı’nın yaşam öyküsünü Burak Sergen’in tek kişilik performansıyla sahneye taşıyan Neyzen oyunu 9 Nisan'da tiyatro severler ile buluşacak.

Nisan’ın bir diğer konuğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Anasanat Dalı öğrencileri olacak. Türkiye’nin genç dans sanatçılarının performans göstereceği Baharda Dans gösterisi, 10 Nisan’da ENKA Sanat’ta olacak. Ardından sahne, absürt tiyatronun en önemli yazarı Eugène Ionesco’nun kaleme aldığı Kel Şarkıcı oyununu ağırlayacak. ArtNiyet tiyatro topluluğunun 14 Nisan'da sahneleyeceği oyun, II. Dünya Savaşını izleyen yıllarda yeni arayışların içinden çıkan Anti Tiyatro’nun, yani geleneksel tiyatronun hiçbir unsurunu barındırmayan tiyatronun ilk örneklerinden.

Borusan Quartet ile kapanış

21 Nisan’da, Borusan Quartet, ikinci konseriyle programın kapanışını yapacak. Sevilen ekip bu konserinde, uluslararası yarışmalarda büyük başarı gösteren genç piyanist Can Çakmur ile birlikte sahne alacak.