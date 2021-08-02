ENKA Sanat’tan klasik müziğin genç yıldızlarına destek

ENKA Sanat’ın, klasik müzik alanında gelecek vadeden genç sanatçılara yönelik düzenlediği “ENKA Sahne”, 8 Ağustos’a kadar sekiz genç sanatçının ilham verici performansına ev sahipliği yapıyor.

Yetenekleri ve başarıyla ön plana çıkan, sanat hayatının başındaki sanatçılara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve yeniyi deneyebilecekleri bir platform sunmayı hedefleyen ENKA Sahne’de bu yıl yer alan sanatçılar, projenin Danışma Kurulu’ndaki Viyola Sanatçısı Efdal Altun, Keman Virtüözü, Besteci ve Akademisyen Cihat Aşkın, Piyanist ve Akademisyen Gökhan Aybulus, Piyanist ve Besteci AyşeDeniz Gökçin, Piyanist ve Besteci Fazıl Say ile Çello Sanatçısı ve Akademisyen Dilbağ Tokay tarafından seçildi. Keman ve viyolonsel performanslarına ise Akademisyen ve Piyanist Çağdaş Özkan korrepetitör olarak eşlik etti.

Bu yıl ENKA Sahne’de yer alan müzisyenler: Ali Aras Özcan, viyolonsel; Arya Su Gülenç, piyano; Beren Gürcüoğlu, piyano; Buğra Çankır, piyano; Çetin Özen, vibrafon ve trampet; Damla Ece Karataş, piyano; Doruk Deniz Aksu, keman; Duru Önhon, keman.

Video yönetmenliğini Selçuk Metin’in, ses mühendisliğini ise Can Aykal’ın yaptığı genç müzisyenlerin performansları, ENKA Sanat’ın YouTube hesabından yayınlanıyor.