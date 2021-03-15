Erol Evgin’den yeni albüm: Sevdiklerim

Erol Evgin; Sezen Aksu, Sıla Gençoğlu, Mehmet Teoman ve Can Temiz gibi Türk şarkıcı ve söz yazarlarına ait favori şarkılarını kaydetmek için stüdyoya girdi ve kaydedilen bu albümü, “Sevdiklerim” adı ve Universal Music Türkiye etiketiyle yayımladı.

Erol Evgin dokuz parçalık bu anma albümünde, pop dünyamızın ünlü isimlerinin eserlerini kendisine has yumuşak sesiyle yorumluyor.

Albümde yer alan şarkıların listesi şöyle:

Yazık, Kaybolan Yıllar, El Gibi, Bir Pazar Kahvaltısı, Yan Benimle, Mektup, Unutama Beni, Beni Benimle Bırak, Vedasız Aşklar.