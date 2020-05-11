Eskişehir Odunpazarı Modern Müze, dijital içeriklerle “açık”

11 Mayıs 2020

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 31 Mayıs tarihine kadar ziyarete kapalı olan OMM - Odunpazarı Modern Müze, dijital içerikleriyle sanatsever takipçilerini yalnız bırakmıyor.

Instagram hesabı üzerinden sanatçılarla gerçekleştirilen canlı söyleşi serisi; çevrimiçi atölye programları; söyleşi ve videolar dahil olmak üzere özel içeriklerin yer aldığı OMM Journal; müzedeki eserleri inceleyebileceğiniz OMM Mobil uygulaması ve OMM Spotify hesabı için sanatçılar ve OMM ekibi tarafından hazırlanan dinleme listeleriyle OMM, sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Canlı söyleşi serisi

Nisan ayı itibariyle gerçekleştirmeye başlanan canlı söyleşi serisi ile OMM, Perşembe ve Pazar akşamları @ommxart instagram hesabından yayınlanıyor.

OMM Atölye

Evlerimizde geçirdiğimiz salgın dönemi için özel olarak tasarlanan atölye programıyla OMM, evde kalınan bu süreçte sanatla iç içe vakit geçirmek isteyenlere bir alternatif sunuyor. Sanatçılar ile tanışmayı ve birlikte üretmeyi hedefleyen yetişkin ve çocuk atölyeleri, müzenin kapalı olduğu bu dönemde dijital platform Zoom üzerinden canlı olarak gerçekleşiyor ve tüm sanatseverlerle buluşuyor.

6 Haziran’a kadar her Cumartesi saat 16:00-16:40 arasında gerçekleşecek atölye programında Süt ile Ebru Desenleri, Kolaj, Şablon Baskı ve Origamiden Heykeller konu başlıklı atölyeler yer alıyor. Ücretsiz gerçekleşen Zoom atölyelerine egitim@omm.art adresine e-posta göndererek katılınabiliyor.

Çevrimiçi OMM

Google Play ve App Store’dan indirilebilen OMM Mobil uygulamasında “Vuslat” sergisindeki eserler yer alıyor ve müzeden güncel haberler takip edilebiliyor.

Video: “Karantinada”

Resmi karantinada 14 gün geçiren fotoğrafçı Osman Özel’in bu süreçte bir araya getirdiği “Karantinadan Notlar” çalışması kapsamında serinin üçüncü parçası olarak hazırladığı “Karantinada” isimli kısa filmi OMM Journal’da izlenebiliyor.

OMM Studio

Her Pazartesi OMM Studio kapsamında gerçekleşen atölye ziyaretleri sonrasında sanatçılarla yapılan röportajlar OMM Journal’dan okunabiliyor, eserlerin “yapım aşaması” videoları @ommxart’tan seyredilebiliyor.

OMM Mixtapes

OMM ekibinin derlediği çalma listeleri her Çarşamba, sanatçılarla iş birliği sonucunda bir araya gelen çalma listeleri ise her Cuma OMM’un Spotify hesabında dinlenebiliyor.

İnternet Sitesi: www.omm.art | Instagram: @ommxart | #OMMdaYaşarsın