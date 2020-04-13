EvdeyimAmaYalnızDeğilim

13 Nisan 2020

Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı evlerde kapalı kalan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki kişiler için “Evdeyim Ama Yalnız Değilim” sloganı ile bir kampanya başlattı.

Evde kalan insanlara kitap okumayı tavsiye eden bu kampanyaya katılan kişiler cep telefonları ile özel bir video çekerek başka bir sevdiğine kitap okuma görevi vererek onları harekete geçiriyor.

Başlatılan bu kampanya hakkında bilgi veren Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver şunları söyledi:

“Korona virüsü nedeniyle evde kalmak zorunda olan kişilerin çoğu zamanlarının büyük bir bölümünü televizyon önünde geçiriyor. Bu dönemde evde kitap okumak zamanı değerlendirmenin en faydalı şeklidir. Evde kitap okumayı özendirmek için “Evdeyim Ama Yalnız Değilim” sloganı ile bir ev içi kampanyası başlattık. Kampanyaya katılan kişinin elinde kitabı ile kendi videosunu çekmesini ve sosyal medyasında paylaşmasını istiyoruz. Videoda ‘Evdeyim Ama Yalnız Değilim’ dedikten sonra okuduğu kitabın yazarının adını söyleyerek örneğin ‘Yaşar Kemal ile birlikteyim’ dedikten sonra bir sevdiğine ismiyle gönderme yaparak ‘Peki ya sen kiminlesin?’ sorusunu sorarak ondan bir kitap okumasını ve benzer bir video çekmesini talep etmektedir.”