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“Evin Caz Hali” konserleri devam ediyor

30. Akbank Caz Festivali Akbank Sanat Instagram sayfasında “Evin Caz Hali” konserleri ile devam ediyor. Konserler cuma akşamları saat: 20.00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı izlenebilecek.

“Evin Caz Hali” konserleri devam ediyor
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Akbank Sanat, Haziran ayında da kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor.

30. Akbank Caz Festivali Akbank Sanat Instagram sayfasında “Evin Caz Hali” konserleri ile devam ediyor.

“Evin Caz Hali” konserler serisi Sanat Deliorman & Her Jazz Bros ve Can Tutuğ & Aytaç Aydoğdu Duo ile Haziran ayında da sürecek. Sanat Deliorman, piyanist Baturay Yarkın ve kontrbasçı Enver Muhamedi’nin önceden yapmış olduğu kayıtlar üzerine solo vokal performans sergileyecek.

Konserler cuma akşamları saat: 20.00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı izlenebilecek.
05 Haziran Cuma - Sanat Deliorman & Her Jazz Bros
19 Haziran Cuma - Can Tutuğ & Aytaç Aydoğdu Duo

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