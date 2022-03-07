Evin Sanat Galerisi Cansen Ercan sergisine ev sahipliği yapacak

Evin Sanat Galerisi 10 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında Cansen Ercan’ın kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Cansen Ercan, kompozisyonlarında hikâyesel/tematik unsurları kendine saklıyor ve izleyenlere özgür bir görme alanı sunmayı hedefliyor. Sanatçının peyzajlarının, portrelerinin yanı sıra figürlü kompozisyonlarının da yer aldığı sergisinde kullandığı gri skala dilinin önemli bir unsuru olarak görülüyor. Konuyu resme bahane ediyor. Nesneyi görmezden gelmek yerine resmin diğer unsurlarının içinde sindirip, kurduğu düzene işlevsellendirmeyi amaçlıyor. Ercan şöyle diyor:

“Bir ressamın gözlemlerini biriktirme biçimi diğerlerinden farklıdır; ayıklayarak, ekleyerek, çoğaltarak, yeniden düzenleyerek biriktirir ve bir malzeme haline getirir. Bu birikim resimsel, plastik unsurların çevrelediği yüzey üzerinde resim halini alır. Bütün hesaplaşmam bahsettiğim bu resimsellik içinde ortaya koyduğum problemlerde ve o problemleri çözerken sunduğum önermelerdedir. Bu anlamda malzeme dile hizmet eder. Plastik değerlerin dışında edebiyata, şiire temel oluşturabilecek unsurları benim işlerimde aramak yanlış olur. Tercihim, izleyiciyle resmin kendi elemanları ve plastik değerler üzerinden ilişki kurulmasından yanadır.”