Fahrelnissa Zeid için bir kitap, bir sergi

Bozlu Art Project Mongeri Binası, 20. yüzyılın en önemli kadın sanatçılarından biri olarak kabul edilen Fahrelnissa Zeid’in (1901-1991), yaşamı ve sanatı hakkında yazılmış en kapsamlı yayınlardan biri olan Fahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru isimli kitap dolayısıyla hazırlanan sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Oğuz Erten’in üstlendiği, 30 Ekim’e kadar sürecek olan sergide, Türkiye’de modern sanatın öncülerinden biri olan ve “Paris Ekolü” sanatçıları arasında yer alan Zeid’in, erken tarihli figüratif resimlerinden soyut çalışmalarına ve 1970 sonrası yoğunlaştığı portrelerine kadar geniş bir seçkiye yer veriliyor.

Yahşi Baraz yazdı

Dört yıllık bir araştırma ve hazırlık sürecinin ardından hayata geçen Fahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru isimli kitabın yazarı Yahşi Baraz, editörü ise sanat tarihçisi Dr. Özlem İnay Erten ve Oğuz Erten. Kitap, Zeid ailesinin katkılarıyla hazırlandı. Sanatçıyı ve birçok aile üyesini yakından tanıma fırsatına erişmiş, Türkiye’nin ilk sanat galericilerinden Yahşi Baraz’ın kişisel tanıklıklarına dair anlatımlar ve arşivinden derlenen belgelerle zenginleşen kitap, sanatçının yaşamı ve eserlerini içeren en kapsamlı yayınlardan biri olma niteliğini taşıyor.

Fahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru isimli kitap, Şakir Paşa’nın kızı olarak İstanbul Büyükada’da dünyaya gelen Fahrelnissa Zeid’in prensesliğe uzanan fırtınalı yaşam öyküsünün yanı sıra, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk kadın öğrencilerden biri olarak başlayıp, Paris, Londra gibi dünyanın önemli sanat metropollerine ve yaşamının sonunda Ürdün’de devam ettirdiği sanat kariyerine dek uzanan pek çok detayı, birçoğu ilk kez yayınlanan fotoğraf ve sanatçının eserleri eşliğinde okumayı olanaklı kılıyor. Küratörlüğünü Oğuz Erten’in üstlendiği “Fırtınaya Doğru” isimli sergi ise Zeid’in soyut çalışmalarından portrelerine kadar, sanat yaşamındaki kırılmaları ve hayatındaki önemli yol ayrımlarının sanatına yansımasını ortaya koymayı amaçlayan, özel koleksiyonlardan derlenen eserlerine yer veriyor.