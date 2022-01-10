Fatih Erkoç’un caz konseri İş Sanat’ın YouTube kanalında

Fatih Erkoç’un, caz orkestrasıyla verdiği konser kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için 13 Ocak Perşembe, 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak. Fatih Erkoç, Maximum Uniq Hall’da sahne aldı. Trombon, gitar, piyano, saz, ud gibi pek çok enstrümanı çalan, klasik müzik kökenli caz müzisyeni Fatih Erkoç’a sahnede orkestra şefi Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband eşlik etti.

Konserde Isn’t She Lovely, The Lady is a Tramp, Fly Me To The Moon, What a Wonderful World gibi caz müziğin klasikleşmiş parçalarını seslendiren Erkoç konseri seyircili kaydedildi. Konser, 13 Ocak’ta İş Sanat’ın YouTube kanalında da yayınlanacak. Konser, ilk gösterimin yapıldığı tarihten itibaren sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.