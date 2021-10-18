Fatih’in fermanı Londra’da satışta

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman, İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayedeye çıkıyor. “Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale” adlı müzayede, 21 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Ferman, Bismillah ile başlıyor. Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazılmış. Merhum Zağanos Paşa’nın vakfı yazısı kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilmiş. Yazıların altında fermana tanık olanların imzası var. Fermanın üzerinde Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası var. Son satırda da tarih bulunuyor. 1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda yazılanlar kısaca şöyle:

Ferman Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı’na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir’e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir’de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkânların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor.

Fermanın satışını yapan mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtirken açılış fiyatının da 80 bin paund (980 bin TL) olduğunu söylüyor.