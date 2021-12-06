Fazla Gıda ve Metro Türkiye gıda israfına karşı güçlerini birleştirdi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 12.3 başlığı altında, “Gıda Atığını Kaynağında Azaltma” ve “Gıda Geri Kazanımı” konusunda paydaşlarına teknolojik çözümler sunmayı, gıda işletmelerinin satılmayan ürün stoklarını etkin yöneterek talep fazlası ürünlerden ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratmasını sağlamayı hedefleyen Fazla Gıda ve 30 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği işinin merkezine yerleştiren Metro Türkiye gıda israfı ve gıda atıklarının yönetimi konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Fazla Gıda ve Metro Türkiye gıda israfını azaltma konusunda yeni bir iş birliğine imza attı. İşbirliği kapsamında; restoran ve kafelerin tazeliklerini koruyan üretim fazlası yiyecek ve içecekleri yüzde 50 indirimle tüketiciyle buluşturan FAZLA Uygulaması’nın Metro Türkiye aracılığıyla yeme-içme sektöründe daha fazla işletmede etkili bir şekilde kullanılmaya başlayacağı belirtildi.

Olcay Silahlı

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı, Fazla Gıda ve Metro Türkiye iş birliğinin gıda israfını önlemede önemli bir adım olduğunun altını çizerek, “30 yıldır işin mutfağında bulunan Metro Türkiye gıda atıkları ile mücadelesini daha geniş bir zemine taşımayı hedefliyor. Bu çalışmaların içine Fazla Gıda olarak biz de dahil olduk. Dünyadaki gıda kaybının ve israfının ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları oldukça dramatik. Üretilen her 3 gıdadan 1’i israf olurken, dünya nüfusunun 10’da 1’i yatağa aç giriyor. Mevcut üretim aslında tüm dünyaya yetebilecekken, israf ve dağıtım sorunları nedeniyle açlık sorunu hızla sürüyor. Yaşadığımız iklim krizine sebep olan karbon salımının yüzde 10’u da gıda israfı kaynaklı gerçekleşiyor. Gıda israfının dünyaya ekonomik olarak yıllık faturası ise 1 trilyon doların üzerinde. Fazla Gıda olarak, bu küresel problemle savaşmak ve gıda israfı kaynaklı karbon salınımını 2030’a kadar yüzde 50 azaltma vizyonuyla 2016’da yola çıktık. FAZLA uygulamamız için yaptığımız bu iş birliği gıda israfını önlemede yepyeni bir sayfa açacak. Fazla Gıda olarak dijital alt yapımız ile dört yıllık bir sürede 20 bin ton gıda kurtardık. 65 bin ton karbon emisyonunu önlerken, 200 milyon TL değerinde gıdayı ekonomiye geri kazandırdık. 1 milyon 100 bin ihtiyaç sahibine aylık gıda yardımı yaptık. Fazla Gıda platformu üzerinden 75 binden fazla gıda kurtarma işlemi gerçekleştirildi. FAZLA uygulamamızla ilgili ev dışı tüketim sektöründe Metro Türkiye ile yapacağımız bu iş birliğiyle ile rakamlar daha da artacak” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Sinem Türüng

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng; “Metro Türkiye olarak 30 yılı aşkın bir süredir sorumlu iş modelimizin odağına sürdürülebilirliği alıyor, bu kapsamda gıda atıklarıyla mücadelemizi çalışanlarımızdan, tedarikçi ve üreticilerimize, en yakın iş ortaklarımız olan otel ve restoranlara kadar kısacası tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Otel ve restoran sektörünün doğası gereği toplum ile çok geniş bir etkileşim içerisinde olması nedeniyle bu işletmelerin, bilinçli gıda tüketimini teşvik etmek için çözümün bir parçası olduğuna inanıyoruz. Metro Türkiye olarak üç ayaktan oluşan gıda atıkları ile mücadelenin ilk ayağında kendi operasyonlarının, ikinci ayağında tedarikçilerinin üçüncü ayağında ise otel ve restoran sektöründeki işletmelerin olduğunu belirten Türüng; “Fazla Gıda ile yaptığımız işbirliğimizin hedefi 2 yılda 3 bin işletmeyi bu uygulamaya dâhil edip bu sayede her yıl en az 108 ton gıdayı israf olmaktan kurtararak bin 200 insanın bir aylık gıda ihtiyacı eş değerinde bir gıda israfını önlemek ve yaklaşık 270 ton karbon salınımını engellemek” dedi.

Türüng ayrıca “Bu kapsamdaki çalışmalarımızda son olarak geçtiğimiz aylarda 30 milyon kişiye yetecek gıdanın nasıl kurtarılabileceğini, Tarım ve Orman Bakanlığı, FAO iş birliği ile hazırlayıp paylaştığımız otel, restoran ve diğer tüketim yerlerinde gıda israfı ile mücadele kılavuzumuzda anlattık. Böylelikle gıda atıkları ile mücadelemizi daha geniş bir zemine taşıyarak sunduğumuz bilgiler sayesinde otel ve restoran işletmelerinin atıklarla mücadelede başlangıç yapmasına, kendileri için hedefler koymasına ve faaliyetlerine uyan başarılı bir gıda yönetimi stratejisi geliştirmelerine destek olduk” şeklinde görüşlerini dile getirdi.