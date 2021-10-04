Filmekimi, 8-17 Ekim’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de



Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen Filmekimi uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 8-17 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 15-19 Ekim’de Ankara’da, 22-26 Ekim’de İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi filmleri İstanbul’da Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de Cinemaximum Mavi Bahçe’de izlenebilecek.

Filmekimi’nin altın yıldızları

Filmekimi programından bugüne kadar açıklanan filmler arasında, başta Cannes olmak üzere saygın festivallerde dünya prömiyerini yaparak en iyi film ödülünü kazanan filmler dikkat çekiyor: 40. İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da Altın Lale'yi kazanan Madalena (Madiano Marcheti), Cannes'da ana yarışmada Altın Palmiye'yi kazanan ve ardından Toronto'da Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün en iyisi seçilen Titane (Julia Ducournau), Venedik'te Altın Aslan kazanan Kürtaj (Audrey Diwan), Cannes'da en iyi ilk filme verilen Altın Kamera'yı kazanan Murina (Antoneta Alamat Kusijanović) Filmekimi programında yer alıyor.

Usta yönetmenlerin yeni filmleri

İstanbul Film Festivali ve Filmekimi'nde daha önce filmlerini beğeniyle izlediğimiz birçok yönetmen, yeni filmleriyle sinemaya dönüyor: Denis Villeneuve epik bilimkurgu Dune: Çöl Gezegeni ile, Wes Anderson, yine yıldızlarla dolu Fransız Postası ile; Bruno Dumont, Cannes'da prömiyer yapan France ile; Mia Hansen-Løve başrolde Tim Roth, Mia Wasikowska'nın bulunduğu Bergman Adası ile, Paul Verhoeven kışkırtıcı Benedetta ile; Andrea Arnold ilk belgeseli İnek ile; François Ozon, iç burkucu Her Şey Yolunda ile; Nanni Moretti kendisinin de rol aldığı Üç Aile ile; Hong Sang-soo bu yıl gösterime çıkan ikinci filmi Gözünün Önünde ile; Jacques Audiard bir grafik romandan uyarladığı Paris, 13. Bölge ile; Paul Schrader, başrolünü Oscar Isaac'in üstlendiği Kumarbaz ile; Joanna Hogg Hatıra filminin dokunaklı devam filmi Hatıra: 2. Bölüm ile; Zhang Yimou, "sinemaya yazdığım aşk mektubu" dediği Bir Saniye ile; anime dünyasının yıldızlarından Mamoru Hosada Belle ile; Macar sinemasının en yetkin yönetmenlerinden Kornél Mundruczó Evrim ile; Christophe Honoré de Proust'tan esinlenerek oyunculuğa ve tiyatroya saygı duruşu olan Guermantes ile Filmekimi'nde.

Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde ödüller kazanmış filmleri de izleyiciyle buluşturacak.

Kapanış filmi

Filmekimi’nin kapanış filmi ise yapımından yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna, efektlerinden senaryosuna son yılların en çok konuşulan, en merakla beklenen filmlerinden Dune: Çöl Gezegeni. Denis Villeneuve’ün yönettiği, başrollerini Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista’nın paylaştığı Dune: Çöl Gezegeni Türkiye prömiyerini vizyona çıkmadan önce Filmekimi'nde yapılacak.