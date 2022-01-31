“Filmim Vizyonda” seçilen yapımları vizyona taşıyor

DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması, senaristlere destek olmak amacıyla beşinci yılında önemli bir yeniliğe imza atıyor; daha önce vizyonda kendine yer bulamamış yönetmen ve yapımcıların “Filmim Vizyonda” kategorisinde yarışmasına olanak sağlıyor. Kaliteli yapımlara, ihtiyaç duydukları dağıtım desteğini sağlayarak daha geniş kitlelere ulaşmalarını hedefleyen yarışmaya başvurular başladı.

18 Şubat’ta sona erecek

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya, çekimleri 1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlamış, Türk yapımı ve uzun metrajlı kurmaca, belgesel, deneysel ya da animasyon filmler katılabilecek. Başvuruların en geç 18 Şubat Cuma günü, saat 18:00’e kadar kabul edileceği 5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda, Filmim Vizyonda projesinde seçilecek beş filme, en az iki haftalık Vizyon Ödülü verilecek. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular ilksenaryo.com adresi ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.