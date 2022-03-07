Filmler eşliğinde “Bizans’a Yelken Açmak”

Pera Film, güncel sergilerinden ilhamla hazırladığı film seçkilerine Bizans konulu yapımlarla devam ediyor. Bizans İmparatorluğu döneminden günümüze, sanata ve mimariye bıraktığı etkilerle ortak bir miras olan Bizans geçmişinin yansımalarını ele alan Bizans’a Yelken Açmak adlı seçkide, Tarkovski ve Méliès gibi ünlü yönetmenlerin imzasını taşıyan dört film yer alıyor. Program, 20 Mart’a kadar Pera Müzesi web sitesinden ücretsiz izlenebiliyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle eş zamanlı olarak ziyarete açılan sergiler, İstanbul’un Bizans araştırmalarının şekillendirmedeki rolünü ve Bizans’ın popüler kültürdeki temsillerini ele alırken, bu kapsamda gösterime sunulan film seçkisi, Bizans geçmişinin sinemadaki yansımalarını ortaya koyuyor.

Sinemanın ilk yıllarından 1990’lara kadar farklı ülkelerden dört filmi bir araya getiren seçkide; sinema sanatının öncü ismi Georges Méliès'in Justinianus’un İnsan Meşaleleri, Fransız yönetmen Louis Feuillade’ın Bizans'ın Izdırabı, Rus yönetmen Andrey Tarkovski’nin Andrey Rublev ve ödüllü yönetmen, sinema oyuncusu Dragan Marinković’in Bizans Mavisi adlı filmleri yer alıyor.