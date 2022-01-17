Finlandiya eski Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafları Yapı Kredi bomontiada’da

1944-1946 yılları arasında Finlandiya'da Cumhurbaşkanlığı da yapan Fin askeri lider ve devlet adamı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın 1906-1908 yılları arasında gizli bir görev için gittiği Orta Asya’dan Çin’e uzanan seyahati boyunca çektiği fotoğraflardan oluşan bir seçki, 6 Şubat’a kadar Yapı Kredi bomontiada Galeri’de sergileniyor.

“Batıdan Doğuya Asya C.G. Mannerheim’ın Seyahat Fotoğrafları (1906-1908)” sergisi, genç Yarbay Mannerheim’in Orta Asya’daki 2 yıllık yolculuğunda körüklü makineyle çektiği ve 1900’lü yılların başında İpek Yolu bölgesindeki insanların tarih olan geçmişlerinin âdeta renkli bir belgeselini sunan 48 fotoğraftan oluşuyor. Finlandiya Ulusal Müzesi’nde yer alan ve bin 100’den fazla parçadan oluşan Mannheim’in koleksiyonu, askeri amaçla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra, antropolojik çalışmasının bir parçası olarak Orta Asya ve Çin’in şu anda büyük ölçüde yok olmuş ya da en azından değişmiş olan halklarını ve kültürlerini anlatan eşsiz bir seyahatnameden oluşuyor.

“Batıdan Doğuya Asya” fotoğraf sergisi, Yapı Kredi bomontiada Galeri’de her gün 11:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz gezilebiliyor.