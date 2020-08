Four Seasons Hotel Bosphorus’ta çarşambaları “Ayışığı Geceleri”

24 Ağustos 2020

Four Seasons Hotel Bosphorus, çarşamba günleri saat 19:30-23:30 arasında misafirlerini Barbaros’un müzikleri ile ağırlayacak. “Moonlight by Bosphorus” konseptiyle 4 hafta boyunca sahne alacak olan Barbaros, her hafta değişen konseptler ile farklı repertuvarlar sunacak. Başaşçı Savaş Aydemir ve ekibinin hazırladığı 4 bölümden oluşan menü de konuklara eşlik edecek.

Barbaros, 26 Ağustos’ta müzikseverleri 90’lı yıllara götürürken, 2 Eylül’de unutulmaz Fransızca şarkıları, 9 Eylül’de en güzel İtalyanca şarkıları seslendirecek. Sanatçı, 16 Eylül’de ise Four Seasons Hotel Bosphorus misafirlerini bu kez dünya müziğinin en özel klasiklerine doğru çok özel bir yolculuğa çıkaracak.