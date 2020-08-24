Four Seasons Hotel Bosphorus’ta çarşambaları “Ayışığı Geceleri”
Four Seasons Hotel Bosphorus’ta “Moonlight by Bosphorus” konsepti altında her Çarşamba, Barbaros’un müziği ile özel geceler gerçekleştirilecek.
Four Seasons Hotel Bosphorus, çarşamba günleri saat 19:30-23:30 arasında misafirlerini Barbaros’un müzikleri ile ağırlayacak. “Moonlight by Bosphorus” konseptiyle 4 hafta boyunca sahne alacak olan Barbaros, her hafta değişen konseptler ile farklı repertuvarlar sunacak. Başaşçı Savaş Aydemir ve ekibinin hazırladığı 4 bölümden oluşan menü de konuklara eşlik edecek.
Barbaros, 26 Ağustos’ta müzikseverleri 90’lı yıllara götürürken, 2 Eylül’de unutulmaz Fransızca şarkıları, 9 Eylül’de en güzel İtalyanca şarkıları seslendirecek. Sanatçı, 16 Eylül’de ise Four Seasons Hotel Bosphorus misafirlerini bu kez dünya müziğinin en özel klasiklerine doğru çok özel bir yolculuğa çıkaracak.